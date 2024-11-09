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Bilecik'te Drone Denetimlerinde Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı

Bilecik'te Drone Denetimlerinde Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı
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Bilecik'te trafik ekipleri, drone ile yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan 80 sürücüye toplamda 120 bin 480 TL para cezası uyguladı.

Bilecik'te trafik ekipleri tarafından drone denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bilecik-Eskişehir-Bozüyük-Bursa karayolunda drone denetimlerine devam ederken, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Bu kapsamda 80 araç ve sürücüsü denetlenirken, kırmızı ışık kuralına uymamak maddesi gereğince toplamda 120 bin 480 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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