Bilecik'te Drone Denetimlerinde Kurallara Uymayan Sürücülere Ceza Yağdı

Bilecik'te trafik ekipleri tarafından drone denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bilecik-Eskişehir-Bozüyük-Bursa karayolunda drone denetimlerine devam ederken, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Bu kapsamda 80 araç ve sürücüsü denetlenirken, kırmızı ışık kuralına uymamak maddesi gereğince toplamda 120 bin 480 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK