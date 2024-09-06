Bilecik'te Drone Denetimlerinde 7 Araç Sürücüsüne Trafik Cezası
Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde 7 araç sürücüsüne toplam 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, 'Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi' maddesi gereğince cezalar verildi.
Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde 7 araç sürücüsüne toplam 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde; 'Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi' maddesi gereğince 7 araç sürücüsüne 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK