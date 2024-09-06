Bilecik'te Drone Denetimlerinde 7 Araç Sürücüsüne Trafik Cezası

Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde 7 araç sürücüsüne toplam 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde; 'Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi' maddesi gereğince 7 araç sürücüsüne 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK