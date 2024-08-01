Bilecik'te Drone Denetimlerinde 27 Araç Sürücüsüne 40 Bin 662 TL Trafik Cezası

Bilecik'te uygulanan drone denetimlerinde 27 araç sürücüsüne 40 bin 662 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce uygulanan drone denetimlerinde 27 araç sürücüsüne; 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesi gereğince toplam 40 bin 662 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK