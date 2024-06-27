Bilecik'te Drone Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 33 Bin 132 TL Cezai İşlem Uygulandı
Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde 22 araç sürücüsü, toplamda 33 bin 132 TL'lik cezadan kaçamadı. Denetimlerde 21 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 31 bin 626 TL, 1 araç ve sürücüsüne ise 'Geçmenin yasak olduğu yerde aracı geçmek' maddesinden bin 506 TL idari trafik para cezası uygulandı.
Bilecik'te 22 araç sürücüsü, yapılan drone denetimlerinde 33 bin 132 TL'lik cezadan kaçamadı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetimlerinde 22 araç ve sürücüsü denetlendi. 21 araç sürücüsüne; 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 31 bin 626 TL, 1 araç ve sürücüsüne; 'Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi' maddesinden bin 506 TL idari trafik para cezası uygulandı. Toplam 33 bin 132 TL cezanın uygulandığı drone denetimlerinde trafik ekipleri sürücüleri kurallara uymaya davet etti. - BİLECİK