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Bilecik'te Drone Denetimlerinde 12 Araç Sürücüsüne 18 Bin 72 TL Trafik Cezası

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Bilecik'te gerçekleştirilen drone denetimlerinde 12 araç sürücüsüne 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen denetimlerde, 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesi gereğince cezalar kesildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen drone denetimlerinde 12 araç sürücüsüne 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen drone denetimlerinde 12 araç sürücüsü denetlendi. 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesi gereğince toplamda 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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