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Bilecik'te Dron Destekli Trafik Denetimlerinde 13 Bin 554 TL Para Cezası Uygulandı

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Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde, 9 araç ve sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden toplamda 13 bin 554 TL para cezası uygulandı.

Bilecik'te dron destekli olarak gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 13 bin 554 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'n bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, 9 araç ve sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden toplamda 13 bin 554 TL para cezası uygulandı.

Trafik ekipleri, araç sürücülerini kural ihlali yapılmadan araç kullanmaya davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

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