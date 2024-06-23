Bilecik'te Dron Denetimlerinde 9 Bin 36 TL Trafik Cezası Uygulandı

Bilecik'te yapılan dron denetimlerinde araç ve sürücülerine toplam 9 bin 36 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan dron denetimlerinde 6 araç ve sürücüsüne, 'Geçmenin Herhangi bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesi gereğince toplam 9 bin 36 TL trafik idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri vatandaşları kurallara uyma konusunda ikaz etti. - BİLECİK