Bilecik'te Dron Denetimlerinde 21 Araç ve Sürücüsüne 31 Bin 626 TL Trafik Cezası
Bilecik'te gerçekleşen dron denetimlerinde 21 araç ve sürücüsüne toplam 31 bin 626 TL trafik idari para cezası uygulandı. Trafik ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uyarak can güvenliğini korumaya davet etti.
Bilecik'te gerçekleşen dron dentimlerinde 21 araç ve sürücüsüne toplam 31 bin 626 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bölge Trafik Denetleme ekiplerince dron denetimlerinde 21 araç ve sürücüsüne; 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden toplamda 31 bin 626 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Trafik ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uyarak can güvenliğini korumaya davet etti. - BİLECİK