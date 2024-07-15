Bilecik'te Dron Denetimlerinde 13 Araç ve Sürücüsüne 19 Bin 578 TL Trafik Cezası

Bilecik'te uygulanan dron denetimlerinde 13 araç ve sürücüsüne 19 bin 578 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulanan dron denetimlerimde 13 araç ve sürücüsü denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde, 13 araç ve sürücüsüne; 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesi gereğince toplamda 19 bin 578 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK