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Bilecik'te Dron Denetimlerinde 12 Araç ve Sürücüsüne 18 Bin 72 TL Trafik Cezası

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Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından yapılan dron denetimlerinde, 12 araç ve sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' suçundan toplamda 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı. Trafik denetim ekipleri, sürücülerin can güvenliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Bilecik'te 12 araç ve sürücüsüne dron denetimlerinde 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme ekiplerince dron denetimlerinde 12 adet araç ve sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' suçundan 18 bin 72 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik denetim ekiplerince sürücüler can güvenliğine dikkat edilmesi konusunda uyarıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik trafik Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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