Bilecik'te Drift Yapan Sürücüye İdari Para Cezası ve Trafikten Men

Bilecik'te dün gece saatlerinde drift atan sürücüye 45 bin 900 lira idari para cezası kesilirken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Camikebir Mahallesi ve Ankara Caddesinde drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücüyü hakkında ihbar aldı. İhbar sonrası hemen harekete geçen ekipler yaptıkları titiz çalışmalar sonuncunda drift yapan sürücüyü ve otomobili Ankara Caddesi üzerinde yakaladı. Araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçlarından 45 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, araç çekici ile otoparka çekilerek 60 gün trafikten men edildi. - BİLECİK