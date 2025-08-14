Bilecik'te Domuz Nedeniyle Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bilecik'te Domuz Nedeniyle Trafik Kazası: 5 Yaralı
Bilecik'te yola aniden çıkan domuz nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bir kamyona çarptı. Kazada 5 kişi hafif yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde, D-650 kara yolu Bozüyük - Bilecik istikametinde dün saat 21.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.D. (40) idaresindeki 26 AHL 951 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden önüne çıkan domuza çarptı. Sonrasında kontrolden çıkan otomobil, aynı istikametten gelen A.M. (36) idaresindeki 07 ALV 452 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobilde bulunan 5 şahıs hafif şekilde yaralandı

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü M.D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan L.D., S.Y., H.D. ve A.D. hafif şekilde yaralandı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
