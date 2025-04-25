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Bilecik'te Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Bilecik'te Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
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Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan K.A., engelli aracı almak için yardım talep ederek dolandırıcılık girişiminde bulundu. Jandarma tarafından Tekirdağ'da yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi. Bilecik Valisi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan şüpheli, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tekirdağ'da kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te kendisini vali yardımcısı olarak tanıtan K.A., kentte bulunan çeşitli kuruluşlardan engelli aracı temini amacıyla yardım talep etti. Dolandırıcılık olayına ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada, banka kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz çalışmalar sonucunda şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs gözaltının hemen ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Tüm vatandaşlarımızdan, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak hesap numarası, para veya altın isteyen kişilere kesinlikle itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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