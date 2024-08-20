Bilecik'te dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcılık şüphelisi, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Bozüyük Açık Cezaevi'ne gönderildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK