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Bilecik'te Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık suçundan aranan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranıyordu.

Bilecik'te dolandırıcılık suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 'Aranan şahısların yakalanmasına' yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından, 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan, 2 Yıl 6 ay süreyle hapis cezası ile aranması bulunan şüpheli şahıs asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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