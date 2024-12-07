Bilecik'te Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te dolandırıcılık suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 'Aranan şahısların yakalanmasına' yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından, 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan, 2 Yıl 6 ay süreyle hapis cezası ile aranması bulunan şüpheli şahıs asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK