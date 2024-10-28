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Bilecik'te Dolandırıcılık Mağdurları İçin Bilgilendirme Projesi

Bilecik'te Dolandırıcılık Mağdurları İçin Bilgilendirme Projesi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 'Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi kapsamında 18 işyerini ziyaret ederek vatandaşlara güvenli internet kullanımı ve dolandırıcılıkla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlar "Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın" projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın" projesi kapsamında 18 adet işyerini ziyaret edilerek, vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca vatandaşlar siber güvenlik ve telefon dolandırıcılığı, açıktan hırsızlık, KADES aplikasyonları, uyuma, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı, çocuklar için temel güvenlik kuralları, polis ne iş yapar, trafikte doğru davranış usulleri konularında da bilgilendirme yapıldı.

Ekipleri vatandaşlara 'İhtiyacınız olduğu her an biz buradayız, yanınızdayız' mesajı verdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik bilecik 3-sayfa Sağlık Hukuk Yaşam

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