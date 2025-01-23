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Bilecik'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 350 Bin Lira Vurgun

Bilecik'te Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 350 Bin Lira Vurgun
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Bilecik'te kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 350 bin liralık dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. 12 kişi yakalanırken, çeşitli dijital materyaller ve nakit para ele geçirildi.

Bilecik'te kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan, 350 bin liralık vurgunun ardındaki çete çökertildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, 'Kendilerini banka görevlisi' olarak tanıtarak 350 bin liralık vurgun yapan çete takibe alındı. Yapılan titiz çalışma sonrası 1 vatandaşı toplamda 350 bin 525 TL dolandıran şüphelilere yönelik; İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Kırklareli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Bu kapsamda yapılan aramada 15 adet cep telefonu, 16 adet sim kart, 21 adet banka kartı, 1 adet CD kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet tablet, 8 bin TL nakit para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 2'si tutuklanıp Bilecik Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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