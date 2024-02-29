Bilecik'te Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirme Çalışması
Bilecik'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışması yaptı. Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi kapsamında vatandaşlara bilgi verildi ve broşür dağıtıldı.
Bilecik'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışmasını icra etti.
Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Atatürk Parkı'nda vatandaşlar ile bir araya geldi. 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi çerçevesinde vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıtımı gerçekleştirdiler. - BİLECİK