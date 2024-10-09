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Bilecik'te Dolandırıcılara Operasyon: 3 Şahıs Tutuklandı

Bilecik'te Dolandırıcılara Operasyon: 3 Şahıs Tutuklandı
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Bilecik'te, 'Uyuyan Hesap' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi. Şahıslar, sahte senet düzenleyerek haksız kazanç elde etmeye çalışıyordu.

Bilecik'te dolandırıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Uyuyan Hesap' olarak nitelendirilen ve bankada hesabı bulunarak, uzun süredir işlem yapılmayan, yurtdışında ikamet eden vatandaşlar adına sahte senetler düzenleyerek, icra işlemi başlatan ve hesaplar üzerinde haciz işlemi yapılması suretiyle haksız kazanç temin etmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 3 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Şahısların haklarında, 'Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından yasal işlem başlatılırken, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Organize suç örgütlerine, kara para aklamaya çalışanlara, suç işleyenlere, suçta kibirlenenlere ve vatandaşlarımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Onları yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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