Bilecik'te Çömlek Atölyesinde Yangın

Bilecik'te bir çömlek atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrettin Desticioğlu'na ait çömlek atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 70 yıllık çömlek atölyesinin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

İtfaiye yangına 1 buçuk saat müdahale etti

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 1 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK