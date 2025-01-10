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Bilecik'te Çömlek Atölyesinde Yangın

Bilecik'te Çömlek Atölyesinde Yangın
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Pazaryeri ilçesinde bulunan Hayrettin Desticioğlu'na ait 70 yıllık çömlek atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bilecik'te bir çömlek atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrettin Desticioğlu'na ait çömlek atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 70 yıllık çömlek atölyesinin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

İtfaiye yangına 1 buçuk saat müdahale etti

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 1 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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