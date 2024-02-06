Bilecik'te Çok Sayıda Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde birçok suçtan araması bulunan bir şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. İlgili şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, toplamda 5 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile aranan başka bir şahıs da tutuklandı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde birçok suçtan araması bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerimizce aranan şahıslar üzerine uygulama yapıldı. Gölpazarı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Tehdit' suçundan 9 ay, 'Mala Zarar Verme' suçundan 1 yıl, 'Bir Ev Hayvanını veya Evcil Hayvanı Kasten Öldürme' suçundan 7 ay, 'Silahla Tehdit' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün, 'Basit Yaralama' suçundan 6 ay 22 gün araması bulunan şüpheli yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan toplamda 5 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile aranan 1 şahıs da tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK