Bilecik'te Çok Sayıda Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde birçok suçtan araması bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerimizce aranan şahıslar üzerine uygulama yapıldı. Gölpazarı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Tehdit' suçundan 9 ay, 'Mala Zarar Verme' suçundan 1 yıl, 'Bir Ev Hayvanını veya Evcil Hayvanı Kasten Öldürme' suçundan 7 ay, 'Silahla Tehdit' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün, 'Basit Yaralama' suçundan 6 ay 22 gün araması bulunan şüpheli yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan toplamda 5 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile aranan 1 şahıs da tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK