Bilecik'te Çocukların Güvenliği İçin Farkındalık Çalışmaları

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda ve etkinlik alanlarında çocuklara güvenli davranış, çevre bilinci ve suçla mücadele konularında eğitimler veriyor. Emniyet Müdürü Gökalp Şener, çocukların güvenliğinin öncelik olduğunu vurguladı.

Bilecik'te çocukların güvenliği için okullarda ve etkinlik alanlarında farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, kent genelindeki okullarda ve çeşitli etkinlik alanlarında çocuklara yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, öğrencilere güvenli davranış, çevre bilinci ve suçla mücadele konularında eğitimler veriliyor. Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. Çocuk Şube Müdürlüğümüz, okullarda ve etkinlik alanlarında sürdürdüğü eğitimlerle öğrencilerimizin bilinçlenmesini sağlıyor. Toplumun en değerli varlıkları olan çocuklarımızın korunması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi. - BİLECİK

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
