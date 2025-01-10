Bilecik'te Cinsel İstismar Suçlusuna Operasyon
Bilecik'te çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Bilecik'te çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK