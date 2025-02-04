DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin maaşla çalışabileceği modelin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Bilecik'te Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Bilecik'te dün gece yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokak'ta üzerinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi olan Selami Kırmızıyıldız (25) Bilecik'teki emlakçı Ali Mengütay'ı ve eşini 41 BS 929 plakalı araçla evinden aldı. Ardından Ali Mengütay'ın eşi KADES uygulamasına basarak polisleri harekete geçirdi. Polislerle o anda KADES uygulaması üzerinden yazışan Ali Mengütay'ın eşi, ekiplerin kendisine ilettiklerini tek tek uyguladı.

Ali Mengütay ve eşi, Selami Kırmızıyıldız'ı yeniden evlerinin önüne getirmeyi bir şekilde ikna etti. Selami Kırmızıyıldız'ın silahlı olduğu bilgisine de ulaşan ekipler Ali Mengütay'ın evinin önünde beklemeye başladı. Araç evin önüne yanaşınca polis ekipleri hemen harekete geçti. Selami Kırmızıyıldız polisleri görünce yanındaki silahla araç içinde bulunan Ali Mengütay'a ateş ederek kolundan yaralı. Bu esnada polisler Selami Kırmızıyıldız'a ateş ederek göğsünden vurdu. Yaşanan çatışmada Selami Kırmızıyıldız olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Ali Mengütay sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Selami Kırmızıyıldız'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis, Ali Mengütay'ın eşi ve olayla ilgilisi olduğu iddia edilen Tuncay K. ve Abdulvahit K.'yı gözaltına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Deniz suyu 7-8 metre çekildi, akıllara Ege'deki deprem fırtınası geldi
img

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
img

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Uzaktan ve esnek çalışma modeli geliyor! İşte yeni dönemin detayları
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Turbo Turabi yasak getirilen şarkısının sözlerini değiştirdi

Turbo Turabi'den her yerden sildirilen şarkısı için sürpriz hamle

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.