Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı - Haberler

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Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı

Bilecik'te seyir halinde olan cam yüklü tır alev alev yandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bilecik'te seyir halinde olan cam yüklü tır alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük- İnegöl karayolunda seyir halindeki 42 AFA 452 plakalı tırın sürücüsü S.E., Mezitler mevkiine geldiğinde aracından dumanların yükseldiği gördü. Aracı hemen yolun sağ tarafına çeken sürücü yangın tüpüyle ilk müdahale yaptı. Alevler bir anda tüm aracı sararken, yangın iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Tır ve içindeki malzemeler kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bilecik, Yangın, İnegöl, 3. Sayfa, Haberler

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