Bilecik'te Çalınan Elektrikli Bisiklet Sahibine Teslim Edildi

Bilecik'te bir apartmanda çalınan elektrikli bisiklet, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Bilecik'te bir apartmanda çalınan elektrikli bisiklet, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın giriş katından bulunan M.C.K'a ait elektrikli bisiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Elektrikli bisikletini yerinde göremeyen şahıs karakola giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede çalınan elektrikli bisikleti buldu. Bulunan bisiklet sahibine teslim edildi. - BİLECİK