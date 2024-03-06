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Bilecik'te Çakar Lamba Kullanan Sürücülere Yüksek Cezalar

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından çakar lamba kullanan ve ehliyetini uygun sürücü belgesine dönüştürmeyen sürücülere toplamda 38 bin 634 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te çakar lamba, ışık ve ses cihazı takan ve ehliyetini uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanan sürücülere 38 bin 634 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünce; çakar lamba kullanan araç sürücüleri tespit edilerek 4 adet 'Mevzuatta belirtilen araçlar harici ışık ve ses cihazı çakar lamba takmak ve kullanmak' suçundan, 2 adet 'Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden araç kullanmak' suçundan toplamda 38 bin 634 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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