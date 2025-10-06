Bilecik'te Büyük Kaçakçılık Operasyonu: 570 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'te yapılan bir operasyonda boş ve dolu olmak üzere 570 bin adet makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü'nce elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadeleyle büyük bir operasyona imza attı. Yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşabilirliğinin azaltılması amacıyla TEM Şube, İstihbarat Şube, NSM, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Ev ve işyerinde yapılan aramalarda 505 bin 126 adet dolu makaron, 64 bin 800 adet boş makaron,157 paket bandrolsuz sigara, 144,5 kilogram tütün, 70 adet 30 ml elektronik sigara likiti, 5 kilogram nargile tütünü, 17 bin 200 adet kilitli poşet ele geçirildi. Operasyonlarda Neşet B. ve Ahmet D. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - BİLECİK