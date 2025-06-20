Bilecik'te Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Bilecik'te Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangın, buğday tarlasından ormanlık alana sıçradı. Yangın kontrol altına alındı ancak 10 dönüm alan zarar gördü.

Bilecik'in buğday tarlasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğcakpınar köyü Kaşıkçı mahallesi Bozontepe mevkiinde hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 dönüm buğday tarlası, 5 dönüm ormanlık arazi zarar gördü. Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, su tankeri, 3 pikap ve 20 personel ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken soğutma çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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