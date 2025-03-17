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Bilecik'te Boş Arazide Yangın

Bilecik'te Boş Arazide Yangın
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Bilecik'te boş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının sebebi ise arazide bulunan çekyat ve mobilya malzemeleri olarak belirlendi.

Bilecik'te boş bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi Kaya Sokak üzerinde boş bir araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112'yi arayarak bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangının arazi üzerinde bulunan çekyat ve mobilya malzemelerinin sebep olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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