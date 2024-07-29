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Bilecik'te Bisiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın detaylarına dair inceleme başlatıldı.

Bilecik'te bisiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi ile Paşa Yolu Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Sokakta seyir halindeki bisiklet sürücüsü Z.B., bulvara çıkacağı esnada kontrolü kaybederek düştü. Bu esnda bulvardan karayolları istikametine seyir halindeki Ş.P. idaresindeki 11 ASM 527 plakalı otomobilin sağ arka kapısına çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Z.B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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