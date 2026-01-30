Bilecik'te çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet tabanca, 5 av tüfeği ve toplamda 293 fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bireysel silahlanmayı önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde; NSM Şube, TEM Şube, Bomba Arama Köpek Unsuru ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla, Söğüt Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan adli arama kararına istinaden 3 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 10 adet tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği ve 293 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - BİLECİK