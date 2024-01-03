Bilecik'te bir ortaokulda kadın öğretmen ve kantinciye darp

Bilecik'te bir ortaokulda görevli kadın öğretmen ile kadın kantinciyi darp kadın veli serbest bırakıldı.

Olay, 29 Aralık 2023 günü Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde hizmet veren TOKİ Ortaokulu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fen Bilimleri Öğretmeni H.İ., öğrenci velisi H.A. adlı kadın tarafından yaşanan bir tartışma sonrası darp edildi. H.A., kadın kantinci M.Ç.'yi de darp edip olay yerinden ayrıldı. İkili Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve veliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.A., Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından bir araya gelen sendika üyeleri, öğretmen ve kantinciye destek verdi, saldırıya tepki gösterdi. - BİLECİK