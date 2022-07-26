Bilecik'te bir işyerinin bacasında çıkan yangın korkuttu Bilecik'te bir işyerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bilecik'te bir işyerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tebaşı Mevkiinde hizmet veren ızgara salonunun bacasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakınca ilk müdahaleyi iş yeri sahibi yaptı. Ardından olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlerin işyerine ulaşmadan anında müdahaleyle söndürdü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, ekipleri işyerlerini baca temizliği konusunda uyardı. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Bulvarı İtfaiye Bilecik 3. Sayfa Haberler

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