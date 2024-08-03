Bilecik'te Bir Evin Mutfak Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'te bir evin mutfağında çıkan yangın panik yaratırken kısa sürede kontrol altına alındı. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir binanın mutfağında unutulan yemek nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.
Bilecik'te bir evin mutfağında çıkan yangın panik yaratirken kısa sürede kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Sarmaşık Sokakta bulunan bir binanın mutfağında ocakta unutulan bir yemekten dolayı çıkan yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK