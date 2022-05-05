Bilecik'te bir eğlence mekanının önünde silah ardı ardına patladı - Haberler

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Bilecik'te bir eğlence mekanının önünde silah ardı ardına patladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te bir eğlence mekanının önünde silah ardı ardına patladı

Bilecik'te alkollü bir eğlence mekanı çıkışında aynı masada oturan 2 şahsın içeride başlayan tartışması mekan dışına taşınca, silah ardı ardına patladı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Bilecik'te alkollü bir eğlence mekanı çıkışında aynı masada oturan 2 şahsın içeride başlayan tartışması mekan dışına taşınca, silah ardı ardına patladı.

Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak üzerinde içkili bir mekanda aynı masada oturan polis memuru Murat P. ile inşaat işiyle uğraşan Volkan A. arasında nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma mekan dışına taşınınca polis memuru Murat P. beylik tabancısıyla Volkan A.'ya 6 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler park halindeki bir araca ve bir eve isabet etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, bölge güvenlik şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı detaylı çalışma sonrası sokak hem trafiğe hem de yaya geçişine açıldı. Olay yerine 112 Acil Servis ekibi de yönlendirilirken, silahtan çıkan mermiler şans eseri kimseye isabet etmedi. Polis memuru Murat P. meslektaşları tarafından gözaltına alınırken, öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Gazipaşa, Bilecik, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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