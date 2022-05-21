Bilecik'te bir akaryakıt istasyonu mühürlendi - Haberler

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Bilecik'te bir akaryakıt istasyonu mühürlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te bir akaryakıt istasyonu mühürlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir akaryakıt istasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimde mühürlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir akaryakıt istasyonu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimde mühürlendi.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli'nde Bilecik-Sakarya karayolu üzerinde Selimiye Köyü'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda EPDK ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince denetim yapıldı. Yapılan denetimde akaryakıt istasyon sahibinin 231 sayılı Vergi Usul Kanunun 359/Ç maddesince bir suç işlediği tespit edildi. Akaryakıt istasyonu jandarma ekiplerince mühürlenerek geçici olarak hizmetine son verildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akaryakıt, Osmaneli, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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