Bilecik'te Bilişimle Hırsızlık Suçundan Bir Şahıs Yakalandı

Bilecik'te jandarma ekipleri, 'bilişim sistemleriyle hırsızlık' suçundan aranan Yusuf C.'yi yakalayarak mahkemeye sevk etti. Mahkeme, şahsa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Bilecik'te 'Bilişim sistemleriyle hırsızlık' suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kuyubaşı Köyü'nde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan aranan Yusuf C. yakaladı. Yakalanan şahıs alınan ilk ifadesinin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı. Şahıs ardından çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezası alarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
