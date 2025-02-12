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Bilecik'te Bıçaklı Saldırı: Zanlının Şaşırtan İfadesi

Bilecik'te Bıçaklı Saldırı: Zanlının Şaşırtan İfadesi
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Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü binasının yakınında tanımadığı bir kadını bıçaklayan Kürşat Ç.'nin, 'Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı' diyerek şaşırttığı öğrenildi. Kadın hastaneye kaldırılırken zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasının 25 metre uzağında tanımadığı bir kadını bıçaklayan zanlının, "Kış geldi cezaevine girmem lazımdı" şeklindeki ifadesi pes dedirtti.

Olay, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede uzun süre gezen Kürşat Ç. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü binasına 25 metre uzaklıkta yürüyen hiç tanımadığı Mine Ö.'ye cebinden çıkardığı bıçağı sapladı. Bacağından bıçaklanan kadın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasına kaçıp sığınırken zanlı kısa sürede yakalandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kürşat Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şahsın mahkemede "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" dediği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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