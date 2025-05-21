Bilecik'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bilecik'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Bilecik'te bir tartışma sonucu bir kişi sırtından bıçakla ağır yaralandı. Olay, S.A. ve A.D. arasında çıkan kavgada meydana geldi. Yaralı A.D. hastaneye kaldırıldı, saldırgan S.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bilecik'te 2 kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi sırtından bıçakla ağır yaralandı.

Olay: dün gece Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Şelale mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; S.A. ile A.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma birden kavgaya dönüşürken, S.A. yanındaki bıçak ile A.D.'yi sırtından bıçakladı. Olay yerine çok sayıda emniyet güçleri sevk edilirken, S.A. elindeki bıçakla teslim oldu. Yaralanan A.D. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayatı tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, S.A. gözaltına alındı. İlk ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A. Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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