Bilecik'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya karışan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda taraflar birbirlerine bıçak ile saldırdı. Kavga sırasında kalbinden ve ciğerinden darbe aldığı belirtilen Atakan Gardi, F.K. ve S.Y yaralandı.

Ağır yaralanan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralandığı belirlenen Atakan Gargi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu aktarıldı.

Cinayetle biten kavgaya karışan şüphelilerin polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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