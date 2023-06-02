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Bilecik'te beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bilecik'te beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt ilçesi Küre Köyü mevkisinde yol yapımı sırasında yolun kenarında park halindeki ve sürüsü Mehmet Ali S.'nin de (52) içinde bulunduğu 34 BVG 879 plakalı beton mikseri zeminin kayması sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonucu yaralı Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik Söğüt 3. Sayfa Haberler

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