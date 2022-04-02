Bilecik'te beton mikserini devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler

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Bilecik'te beton mikserini devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te beton mikserini devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki beton mikserini devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halindeki beton mikserini devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Osmaneli karayolu üzerinde seyir halindeki 11 ER 651 plakalı beton mikser sürücüsü Yasin Mahken (29), Vezirhan- Bilecik yol ayrına girdiğine aracın direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikserini devrilmesi sonucu araç sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma Bilecik-Osmaneli karayolunda geniş çaplı önlem aldı. Aracın çekici yardımıyla kaldırımlasının ardından trafik normale döndü. - BİLECİK

Bilecik'te beton mikserini devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te beton mikserini devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirhan, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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