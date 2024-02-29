Bilecik'te bekçiler tarafından aranan şahıs yakalandı
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler tarafından 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te bekçiler tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri tarafından 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK