Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Bayram Tatili Sonrası Dron Denetimleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 9 günlük bayram tatilinin ardından yapılan dron denetimlerinde 24 araç ve sürücüsüne 36 bin 144 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te 9 günlük bayram tatilinin ardından yapılan dron denetimlerinde 24 araç ve sürücüsüne 36 bin 144 TL trafik idari para cezası uygulandı.

9 günlük bayram tatili sona ererken Bölge Trafik Denetleme ekipleri sürücülerin ve yolcuların güvenlikleri için dron denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde 24 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden toplamda 36 bin 144 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uyması konusunda uyarıda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

 Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı

 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

CHP'nin gölge bakanı Karatepe, Mehmet Şimşek ile görüşecek! Masada asgari ücret ve emekli maaşları var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title