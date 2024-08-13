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Bilecik'te Baygın Şahıs Polis ve Sağlık Ekiplerini Harekete Geçirdi

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Bilecik'te ormanlık alanda baygın olarak bulunan ve herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşılan şahıs polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Şahıs hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu oldu.

Bilecik'te ormanlık alanda baygın olarak bulunan ve herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşılan şahıs polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Alınan bilgilere göre; 112 ekipleri Atatürk Ormanı mesire alanında bir şahsın baygın bir şekilde yerde yattığı ihbarını aldı. Hemen olay yerine polis ekipleri yönlendirilirken, ardından 112 Acil Servis ekipleri istendi. Ekipleri olay yerinde yerde yatan, seslere tepki vermeyen bir şahısla karşılaştı. Şahıs 112Acil Servis ekiplerince alınarak, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Muhtemel bir asayiş olayına karşı Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. Şahsın Ozan V. olduğu anlaşılırken, yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Şahıs hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa bilecik Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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