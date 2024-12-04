Bilecik'te Basit Yaralama Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
Bilecik'te 'Basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezası ile aranan bir şüpheli, Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilip tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Bilecik'te 'Basit yaralama' suçundan aranan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 'Aranan şahısların yakalanmasına' yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, 'Basit yaralama' suçundan, 9 ay süreyle hapis cezası ile aranması bulunan şüpheli şahıs asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK