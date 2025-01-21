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Bilecik'te Başıboş Köpekler Vatandaşları Korkutuyor

Bilecik'te Başıboş Köpekler Vatandaşları Korkutuyor
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Bilecik'te gruplar halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşların sokağa çıkmasını engelliyor. Yaşanan olaylar, çocukların da dışarıda oynayamalarına sebep oluyor. Duruma çözüm bulunması çağrısı yapılıyor.

Bilecik'te gruplar halinde gezen başıboş köpekler yüzünden vatandaşlar sokağa çıkamıyor.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesi, TOKİ Bölgesi, Atatürk İlkokulu çevresi ve Bahçelievler Mahallesi Konuaralp Caddesi üzerindeki Villalar mevkiinde grup halinde gezen başıboş köpekler yüzünden vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Vatandaşlar köpeklerin birbirini de yaraladıklarını ve bu yüzden kendilerine de zarar vereceği korkusundan sokağa çıkmadıklarını dile getirdi. Başıboş köpekler yüzünden çocuklarının da dışarı yalnız çıkamadığını anlatan vatandaşlar, duruma çözüm bulunmasını istedi.

Öte yandan Bahçelievler Mahallesi'nde bir çocuk köpekten kaçarken düşerek dizlerinden yaralandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
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Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
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