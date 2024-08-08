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Bilecik'te balık tutmak için gelen çocuk boğuldu

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Bilecik'in Göynük deresinde balık tutmak için gelen 13 yaşındaki çocuk, yüzmek isterken boğuldu. Cenazesi Geyve'de defnedilecek.

Bilecik'te balık tutmak için geldiği Göynük deresinde yüzmek isteyen 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Alınan bilgilere göre; Sakarya'nın Geyve ilçesinden Bilecik merkez Medetli köyüne ailesi ile birlikte 13 yaşındaki Yiğit Çakmak, Göynük deresine balık tutmaya girdi. Sığ bir yerde balık tutan çocuk, ardından 5 metrekarelik bir alan olan derin yerde yüzmek istedi. Suya atlayan çocuk bir daha sudan çıkamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni sudan çıkarılırken otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yiğit Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ikindi vakti Geyve Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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