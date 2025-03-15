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Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü iş birliğiyle bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, gençlere bağımlılığın tehlikeleri, NARKOGENÇLİK projesi ve UYUMA Uygulaması hakkında önemli bilgiler verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi dahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere NARKOGENÇLİK sunumu, NARVAS Projesi ve UYUMA Uygulaması hakkında bilgi verildi. Etkinlikte konuşma yapan uzmanlar, bağımlılığın tehlikeleri ve önlenmesi konusunda önemli bilgiler paylaştı. NARKOGENÇLİK sunumu kapsamında gençlerin bağımlılıktan korunmaları için dikkat etmeleri gereken konular anlatılırken, NARVAS Projesi ile uyuşturucuyla mücadelede yeni yaklaşımlar tanıtıldı. Ayrıca, UYUMA Uygulamasının kullanımının yaygınlaştırılması için yapılan bilgilendirmede, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına karşı toplumun bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Etkinliğin sonunda katılımcılara www.narkotikpolisianne.com web sitesi üzerinden daha fazla bilgi alabilecekleri hatırlatıldı. Bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği ve gençlerin bağımlılıkla mücadelede daha bilinçli bireyler olarak yetiştirileceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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